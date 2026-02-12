Da oggi è disponibile una nuova puntata di Sala Relax, il nostro spazio in cui prendersi un’ora per staccare, respirare e lasciarsi portare dalla conversazione. Un appuntamento fedele allo spirito del format: si parte da un punto preciso, ma non si sa mai dove si andrà a finire.

Protagonista della puntata è Pietro Biondi. Attore spoletino, interprete per teatro, cinema e televisione, e voce tra le più autorevoli del doppiaggio italiano. Nella sua carriera ha lavorato con registi come Elio Petri, Francesco Rosi, Sergio Sollima, Matteo Garrone e Paolo Sorrentino, e ha prestato la voce a grandi nomi del cinema internazionale, tra cui Donald Sutherland, Christopher Plummer, Walter Matthau, Harvey Keitel e Robert Duvall.

In apertura si definisce “un vecchio”. Noi abbiamo incontrato molto di più: un artigiano del mestiere, uno che racconta teatro e doppiaggio con lucidità e senza retorica. Si parla degli inizi, nati quasi per caso – o per amore – e di un’Accademia frequentata in anni in cui a presentarsi erano in cento, non in mille. Si attraversano i primi turni di doppiaggio, il brusio delle folle costruito in sala, una scena improvvisata capace di cambiare un percorso.

C’è spazio anche per la scrittura, con i suoi libri “Sono Wolf, risolvo problemi” e “Sono L. Alzheimer, ho lavoro per lei”, per una visione concreta del lavoro artistico, per l’esperienza del militare vissuta come una brusca interruzione e poi riassorbita, e per una riflessione sul doppiaggio di ieri e di oggi, sospeso tra marketing e intelligenza artificiale.

“L’attore è un mestiere precario per natura.”

Come sempre, Sala Relax è un viaggio libero: si parte parlando di una cosa e si finisce a discutere di tutt’altro. Ed è anche per questo che continua a funzionare.

La puntata è disponibile da oggi a questo link https://wowo.it/sala-relax/