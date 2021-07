É nato il gruppo a sostegno della candidatura a sindaco di Stefano Lisci

“Si presenterà alle prossime elezioni amministrative con una propria lista guidata da Angelo Gelmetti, Fabio Pinchi, Marco Rosati, Paolo Capocci, Letizia Pesci, Vanna Arzuffi e composto da numerose altre persone motivate e determinate”

A sostegno della candidatura di Stefano Lisci a sindaco di Spoleto – si legge in una nota inviata in redazione – è nato un gruppo che si presenterà alle prossime elezioni amministrative con una propria lista guidata da Angelo Gelmetti, Fabio Pinchi, Marco Rosati, Paolo Capocci, Letizia Pesci, Vanna Arzuffi e composto da numerose altre persone motivate e determinate.

Siamo convinti che – prosegue la nota – Spoleto abbia bisogno di essere amministrata da persone che hanno realmente a cuore il bene comune e che, come nel caso di Lisci, abbiano dato prova di capacità eimpegno quando hanno ricoperto cariche all’interno delle istituzioni.

Il nostro – sottolineano- è un atto di fiducia nei confronti del candidato indicato dal Partito Democratico di Spoleto sicuri che saprà rappresentare l’identità e i valori del centrosinistra per risolvere la grave crisi nella quale le destre hanno trascinato la città.

Il nostro gruppo è composto da persone che rappresentano la collettività nelle sue più svariate articolazioni dai liberi professionisti agli impiegati, dagli operai ai pensionati, dagli imprenditori ai commercianti. Gente “normale” con i piedi per terra, quindi, e con tanta voglia di mettersi al servizio del territorio.

L’obiettivo è quello di dare a Spoleto una guida sicura, affidabile, concreta nelle scelte e nei progetti. Siamo pronti a dare il nostro contributo al programma di coalizione puntando alla riqualificazione e sviluppo di settori vitali per l’economia di Spoleto come la cultura e il turismo. Ma – conclude la nota – il nostro occhio sarà soprattutto attento alla cura domiciliare delle persone non autosufficienti, un problema che coinvolge interi nuclei familiari e che deve avere risposte dalle istituzioni.