É nata la SSD La SpoletoNorcia

Il presidente é Luca Ministrini

Nei giorni scorsi è stata costituita la SSD La SpoletoNorcia, nuova società che ha come scopo principale la gestione di eventi, in particolare quelli che saranno organizzati sul tracciato della Vecchia Ferrovia.

Questa compagine sociale, nata da uno spin-off dell’MTB Club Spoleto, da sempre colonna portante del Comitato Organizzatore de La SpoletoNorcia in MTB e parte integrante nella nuova società, intende non solo porsi come referente presso tutte le istituzioni regionali e nazionali del più importante evento cicloturistico italiano ma vuole farsi promotore dello sviluppo cicloturistico nel nostro territorio.

Proprio in questi giorni La Spoleto Norcia in MTB, alla sua settima edizione il prossimo 6 settembre, è stata inserita tra le 10 eccellenze della MTB South Experience, movimento nato e legato al turismo lento, oltre che tappa dell’MTB Cicloturismo Tour.

Il presidente Luca Ministrini, che dopo dodici anni ha appena lasciato nelle mani di Emiliano Di Battista la guida del MTB Club Spoleto, ha dichiarato che “l’MTB Club resterà il partner principale per l’organizzazione dei vari eventi, grazie all’esperienza maturata in questi anni”.

L’operazione, nelle intenzioni dei presidenti Ministrini e Di Battista, ha lo scopo di consolidare la struttura alla base de La SpoletoNorcia in MTB, per lanciare l’evento verso ancora più importanti risultati.

Oltre a Luca Ministrini, fanno parte del Consiglio Direttivo Luca Paloni, Maurizio Risi, Valter Onori, Alessandro Del Gallo, Marco Trombettoni e Paolo Burini.

Il primo evento in programma è La SpoletoNorcia Gravel il prossimo 5 aprile a Scheggino e poi, naturalmente, il 6 settembre con La SpoletoNorcia in MTB.