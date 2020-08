E’ morto Sandro Mazzinghi. Anche da Spoleto , messaggi di Cordoglio alla Famiglia del grande Campione

Il cordoglio dell’ASD ‘Diego Bartolini

E’ morto ieri all’ospedale Lotti di Pontedera, dov’era ricoverato da alcuni giorni, l’ex campione del mondo di pugilato Sandro Mazzinghi. A dare la notizia la famiglia dell’ex pugile campione del mondo dei superwelter.

La salma ora esposta nel Santuario del Santissimo Crocefisso di Pontedera, mentre i funerali ci saranno lunedì prossimo, sempre a Pontedera. Mazzinghi, noo c per la rivalità nella Noble Art con Nino Benvenuti , socì cone nel ciclismo con Coppi e Bartali, divise i tifosi della Boxe.

Mazzinghi avrebbe compiuto 82 anni il prossimo 3 ottobre.

Da una decina di giorni il grande campione era ricoverato in ospedale a Pontedera (Pisa) per una ischemia ma poi, si apprende da fonti della famiglia, ne sono seguite altre che ne hanno aggravato le condizioni fino a causarne la morte.

L’annuncio della Famiglia pubblicato nella pagina ufficiale del grande Campione

“Diamo il triste annuncio della scomparsa – scrivono i familiari nella pagina ufficiale dell’ex campione su Facebook, la moglie Marisa e i figli David e Simone -. Tutti sapete quanto amore aveva per il prossimo e per l’onestà che ha sempre avuto nei confronti di tutti …per noi oggi è un giorno triste ma non possiamo che andare orgogliosi per l’uomo, l’atleta, il Campione e il padre che stato……Ciao Babbo non ti dimenticheremo mai resterai sempre con noi e con tutti quelli che ti hanno voluto bene”. Da oggi la camera ardente nella chiesa del Crocifisso a Pontedera. Lunedì mattina i funerali, che si terranno nel Duomo di Pontedera.

Non mancano le testimonianze d’affetto nei cofronti del grande campione.

Il Presidente , il M° Valentino Giacomelli e tutto il direttivo ‘ADS ‘Diego Bartolini – Club la sfida di Spoleto , esprime grande Cordoglio alla Famiglia del grande Maestro e Campione Sandro Mazzinghi”.