È morto l’Arcivescovo Riccardo Fontana

Le diocesi di Spoleto-Norcia e Arezzo-Cortona-Sansepolcro piangono la scomparsa dell’arcivescovo-vescovo emerito Riccardo Fontana, morto nelle prime ore di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, all’età di 79 anni, munito del conforto dei sacramenti. Era stato Arcivescovo di Spoleto-Norcia dal 1996 al 2009. Alla guida della diocesi aretina dal 2009 al 2022, Fontana era da tempo provato da gravi problemi di salute ed era ricoverato all’ospedale San Donato di Arezzo.

In una nota, il vescovo di Arezzo mons. Andrea Migliavacca ha invitato la comunità diocesana alla preghiera e al ricordo riconoscente di un pastore che ha servito la Chiesa con dedizione e zelo apostolico, affrontando con fede anche la prova della malattia. Dal pomeriggio di oggi le spoglie saranno esposte nella basilica di San Domenico; la veglia di preghiera si terrà mercoledì 11 febbraio in Cattedrale, mentre i funerali saranno celebrati giovedì 12 febbraio alle 15.30. L’arcivescovo Fontana sarà sepolto nella cappella della Madonna del Conforto.