È la Spoleto-Norcia la ciclovia più amata tra quelle realizzate su ferrovie dismesse

La Spoleto-Norcia è la ciclovia italiana più amata tra quelle realizzate sul tracciato di una ferrovia dismessa.

Le migliori cicloferrovie italiane in cui si racconta come, pubblicando nelle scorse settimane un servizio che riportava la classifica delle migliori dieci ciclo-ferrovie d’Europa di Buycycle (piattaforma per la vendita di bici usate), fosse emersa la totale mancanza dell’Italia nella graduatoria. Lo rivela Bikechannel .it nell’articoloin cui si racconta come, pubblicando nelle scorse settimane un servizio che riportava la classifica delle migliori dieci ciclo-ferrovie d’Europa di Buycycle (piattaforma per la vendita di bici usate), fosse emersa la totale mancanza dell’Italia nella graduatoria.

Spontaneamente, i follower della pagina Facebook di Bike Channel hanno così cominciato a postare commenti suggerendo quali ciclo-ferrovie italiane avrebbero meritato di essere nella Top 10.

La più nominata è stata proprio la Spoleto-Norcia, la ciclopedonale realizzata oltre 10 anni fa sul tracciato della linea ferroviaria dismessa nel 1968 che collegava le due cittadine umbre, e sulla quale ogni anno, a settembre, si tiene La SpoletoNorcia in MTB, da due anni affiancata dalla corsa in montagna SN Trail Run.

“Siamo contenti di questo riconoscimento spontaneo nato ‘dal basso’ che conferma il lavoro per valorizzare, promuovere e comunicare le potenzialità della nostra Vecchia Ferrovia attraverso la SpoletoNorcia in MTB e tutto l’anno offrendo servizi per i cicloturisti. Un impegno che abbiamo messo in campo negli ultimi undici anni portando nel nostro bellissimo territorio ciclisti e appassionati dello sport, della natura e del buon vivere” commenta Luca Ministrini, presidente dell’associazione La SpoletoNorcia MTB.