È di Obi il cadavere ritrovato alle Casette

  • Redazione
  • Settembre 23, 2025
  • CRONACA
  • Letto 352

    • La tragica notizia sta scuotendo la città dal tardo pomeriggio di lunedì: un cadavere, fatto a pezzi e messo in un sacco di plastica, è stato ritrovato non lontano dai giardini pubblici del rione Casette. 

    Purtoppo si è subito pensato ad Obi,  il ventenne, originario del Bangladesh, scomparso da giovedì a Spoleto. Questa mattina è arrivata la conferma, tramite social, da parte della stessa persona che ne aveva comunicato la scomparsa nella disperata speranza di ritrovarlo sano e salvo.

    Ciao a tutti, – si legge –  volevo solo ringraziarvi per tutta la vostra preoccupazione per il ragazzo Obi, purtroppo è lui quello che hanno trovato, è triste sapere che è stato ferito così gravemente, la famiglia è distrutta, Anche noi che li conosciamo speriamo che catturino il colpevole, così Obi potrà riposare in pace.”

    Share

    Articolo precedente

    Crolla il deposito della ex Ferrovia Spoleto-Norcia

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....
    Benito Ammetto 2025-06-13 16:38:57
    Buongiorno sono Ammetto Benito la informo che il giorno giovedì 19 giugno alle ore 17 presso il palazzo Mauri terrò.....