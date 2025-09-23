È di Obi il cadavere ritrovato alle Casette

La tragica notizia sta scuotendo la città dal tardo pomeriggio di lunedì: un cadavere, fatto a pezzi e messo in un sacco di plastica, è stato ritrovato non lontano dai giardini pubblici del rione Casette.

Purtoppo si è subito pensato ad Obi, il ventenne, originario del Bangladesh, scomparso da giovedì a Spoleto. Questa mattina è arrivata la conferma, tramite social, da parte della stessa persona che ne aveva comunicato la scomparsa nella disperata speranza di ritrovarlo sano e salvo.

“Ciao a tutti, – si legge – volevo solo ringraziarvi per tutta la vostra preoccupazione per il ragazzo Obi, purtroppo è lui quello che hanno trovato, è triste sapere che è stato ferito così gravemente, la famiglia è distrutta, Anche noi che li conosciamo speriamo che catturino il colpevole, così Obi potrà riposare in pace.”