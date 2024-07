Due Mondi Kids: gli spettacoli del Festival per bambini e famiglie

È sempre più densa la proposta di spettacoli e iniziative che il Festival dei Due Mondi dedica a bambini e famiglie. Per l’anteprima della sessantasettesima edizione, svoltasi a metà maggio, il progetto La musica è un gioco da ragazzi in collaborazione con i musicisti dell’Orchestra da Camera di Perugia ha portato al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti 600 bambini da 37 classi di 10 istituti scolastici del territorio, per due spettacoli musicali, con attività dentro e fuori la classe. Il progetto prosegue durante il Festival con le due repliche straordinarie dei Concerti di Mezzogiorno riservate alle famiglie in programma il 5 e il 12 luglio 2024. I piccoli spettatori potranno assistere ai concerti Histoire du Soldat con musiche di Igor Stravinskij (5 luglio ore 16.30, Auditorium della Stella) e Sogni… di una notte di mezza estate con musiche di Edward Grieg e Felix Mendelssohn (12 luglio ore 16.30, Chiesa di Sant’Agata) eseguite dai musicisti dell’Orchestra da Camera di Perugia.

Tra gli appuntamenti che il Festival dedica a tutta la famiglia, la magica danza verticale di Il Posto incanta grandi e bambini con due spettacoli in cui l’architettura diventa palco e i corpi narratori di storie sospese tra cielo e terra. In Variazioni verticali – spettacolo gratuito che dal 5 al 7 luglio alle 12.00 trasforma in palcoscenico la facciata dei palazzi di via Saffi – e in LoveBar (5 e 7 luglio Palazzo Collicola) le note del Marco Castelli Small Ensemble accompagnano i movimenti dei danzatori in un avvincente gioco di gravità, poesia e sperimentazione.

La sezione Due Mondi Kids include inoltre quattro spettacoli della rassegna La MaMa Spoleto Open: Il mare custodisce, siamo tutti perle di uno stesso oceano di Afshin Varjavandi (29,30 giugno), Marionette in cerca di manipolazione di Damiano Privitera (6, 7 luglio), C’era due volte di Palazzina Zero (13 luglio) e un laboratorio creativo sulla favola ancestrale a cura di Lab Sementi (14 luglio), tutti in programma allo Spazio Oberdan.

C’è grande attesa per Memory of a fall, la nuova e spettacolare creazione con cui Yoann Bougeois indaga la caduta della condizione umana. Maestro di squilibri, sospensione e gravità, sabato 6 luglio Bourgeois porta a Spoleto uno spettacolo appositamente pensato per Piazza Duomo e adatto per tutta la famiglia, grazie alle spettacolari evoluzioni dei danzatori eseguite su una imponente struttura-palcoscenico con la musica di Hania Rani, una delle più originali artiste elettroniche del nostro tempo.

L’universo ipnotico di Last minute firmato dal duo Adrien M & Claire B conquista il pubblico di tutte le età grazie a una suggestiva combinazione di musica, luci e proiezioni interattive. Un’esperienza dal carattere fortemente rituale che ruota attorno a un unico minuto dilatato nel tempo, quello che precede l’attraversamento della soglia tra il “prima” e il “dopo” (fino al 14 luglio, Complesso Monumentale di San Nicolò).