Due incontri con la psicologa, PHD e autrice Ameya Gabriella Canovi

Doppio appuntamento nel palinsesto organizzato in occasione delle celebrazioni per l’8 marzo dal Comune di Spoleto in collaborazione con le associazioni e le istituzioni del territorio, venerdì 7 marzo con Ameya Gabriella Canovi, psicologa, PHD e autrice.

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 a Palazzo Mauri si terrà ‘L’intelligenza emotiva: comprendere e trasformare le emozioni’, un incontro ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, dedicato a psicologi, insegnanti, educatori e cittadini interessati ad approfondire lo studio delle relazioni familiari e della dipendenza affettiva.

Al termine si terrà un intervento esplicativo a cura della Usl Umbria 2 sul percorso codice rosa del pronto soccorso di Spoleto, che resta punto di riferimento della rete di supporto alle donne vittime di violenza e in condizioni di fragilità.

Sempre venerdì 7 marzo, alle ore 18.00 al Teatro Caio Melisso “Spazio Carla Fendi”, si terrà ‘Dentro di me c‘è un posto bellissimo’, un ulteriore incontro con Ameya Gabriella Canovi, gratuito e aperto alla cittadinanza che sarà intervallato da momenti musicali curati dal cantautore e compositore Franco Fasano e presentato da Alessandro Cavalieri.

Dopo i saluti istituzionali del vicesindaco Danilo Chiodetti e di Luigina Renzi, assessora del Comune di Spoleto, interverranno Gabrio Romani, presidente della Fondazione Cesare e Mina Micheli e Franca Natalizi di SoleLuna.

Entrambe le iniziative sono organizzate dal Comune di Spoleto e la Fondazione Cesare e Mina Micheli, in collaborazione con SoleLuna centro estetico di Franca Natalizi.

Ameya Gabriella Canovi

Psicologa, PHD e autrice, Ameya Gabriella Canovi vanta una lunga esperienza professionale con donne intrappolate in relazioni disfunzionali, occupandosi di dipendenza affettiva e crescita personale. Con Sperling & Kupfer ha pubblicato Di troppo amore. Fuori dal labirinto della dipendenza affettiva (2022), Di troppa (o poca) famiglia (2023). Nel 2024 pubblica con Vallardi, Dentro dime c’è un posto bellissimo. Imparare a volersi bene affinché l’amore accada.

La Fondazione Cesare e Mina Micheli è da sempre vicina alle donne, alle mamme e ai bambini e si propone, all’interno del sistema integrato di servizi ed interventi sociali territoriali, di perseguire finalità nel campo socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, salvaguardando l’ispirazione fondativa dell’Istituzione dalle quali trae origine, con particolare riferimento a servizi relativi alle aree infanzia e adolescenza, con prevalenza di servizi per la prima infanzia, di animazione e strutture di accoglienza e servizi di integrazione socio-sanitaria, con prevalenza dei servizi/interventi rivolti a cittadini e famiglie in condizioni di disabilità, non autosufficienza e disagio sociale. A tale scopo, la Fondazione promuove, sostiene e gestisce strutture, servizi e ogni intervento utile a rispondere ai bisogni emergenti, così come individuati nella programmazione territoriale condivisa.

SoleLuna centro estetico di Franca Natalizi, specializzato nell’equilibrio psico-fisico, naturopatia, riflessologia plantare e cranio sacrale, floriterapia e aromaterapia. Oggi, Franca Natalizi e il suo staff, si prendono cura della bellezza e del benessere da un punto di vista olistico che prende in considerazione la persona nella sua totalità.