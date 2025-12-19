Due Grandi eventi nel ricordo del maestro Silvio Craia, sabato e domenica pomeriggio a Spoleto

Sabato pomeriggio alle ore 16 del 20 dicembre si presenta la mostra Un Natale ...
Pieno successo e clima festoso nel tradizionale raduno conviviale pre-natalizio dell’Ordine Avvocati di Spoleto, ...
Spoleto si prepara a salutare il 2025 e ad accogliere il nuovo anno. Martedì ...
Si è svolta ieri pomeriggio, nella Sala del Consiglio del Palazzo della Provincia di ...
Sarà un Natale ricco di appuntamenti di fede quello che l’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia si ...
Nel Castello di Campello Alto, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 dicembre dalle ...
Una grande Mostra dedicata ai presepi artigianali, tra arte, fede e cultura, sarà inaugurata ...
Seconda di ritorno per la Ducato Futsal, ultima prima della sosta di Natale che, ...
Paura nella notte nella frazione di San Giacomo, dove un incendio ha interessato alcuni ...
Intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Spoleto nel tardo pomeriggio di oggi ...
Valle Umbra Servizi ha avviato la distribuzione del calendario della raccolta differenziata 2026 rivolto ...
Riceviamo e pubblichiamo integralmente: In data 29 dicembre 2017, due diversi collegi civili del ...
Dopo la cavalcata di ieri, nel match con i giapponesi dell’Osaka Bluteon, i Block ...
L’intervento, che ha un costo di € 1.500.00,00, inizierà a gennaio 2026 e avrà ...
(DMN) Spoleto – Un’atmosfera di intensa spiritualità e raffinato belcanto ha avvolto il Teatro ...
