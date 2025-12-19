Due Grandi eventi nel ricordo del maestro Silvio Craia, sabato e domenica pomeriggio a Spoleto

Pieno successo e clima festoso nel tradizionale raduno conviviale pre-natalizio dell’Ordine Avvocati di Spoleto, ...

Spoleto si prepara a salutare il 2025 e ad accogliere il nuovo anno. Martedì ...

Si è svolta ieri pomeriggio, nella Sala del Consiglio del Palazzo della Provincia di ...

Sarà un Natale ricco di appuntamenti di fede quello che l’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia si ...

Nel Castello di Campello Alto, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 dicembre dalle ...

Una grande Mostra dedicata ai presepi artigianali, tra arte, fede e cultura, sarà inaugurata ...

Paura nella notte nella frazione di San Giacomo, dove un incendio ha interessato alcuni ...

Valle Umbra Servizi ha avviato la distribuzione del calendario della raccolta differenziata 2026 rivolto ...

Riceviamo e pubblichiamo integralmente: In data 29 dicembre 2017, due diversi collegi civili del ...

1 giorno fa

L’intervento, che ha un costo di € 1.500.00,00, inizierà a gennaio 2026 e avrà ...