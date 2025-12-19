Due Grandi eventi nel ricordo del maestro Silvio Craia, sabato e domenica pomeriggio a Spoleto

  Dicembre 19, 2025
    • Sabato pomeriggio alle ore 16 del 20 dicembre si presenta la mostra Un Natale D’arte presso la galleria d’arte denominata La bottega dell’arte di Katy Laudicina ( in foto con Luca Filipponi presidente del menotti art festival Spoleto e sullo sfondo il quadro della pittrice spoletina Giovanna Gubbiotti) in corso Mazzini 55.
    Per l’occasione il prof luca Filipponi presenterà la mostra d’arte ed il suo ultimo libro “Oscar Wilde, Il padre della letteratura europea” ( Fondazione Tau L’Aquila Capitale della Cultura Editore). A seguire reading poetico coordinato dal dott Sandro Costanzi con opere ispirate ad Oscar Wilde in occasione dei 125 anni dalla morte del letterato irlandese. Si esibiranno in recitazione: Patrizia Bilotta, Anna Maria Ceccarelli, Maria Rutilia Coccetta, Sandro Costanzi, Elias Dell’Orso, Patrizia Liberti, Maria Rita Mura, Mario Pagliacci, Paolo Pablos Parigi, Adelaide Parolini. Tra gli artisti in mostra : Miriam Bellon, Laura Bordi, Alvaro Caponi, Stefania Cappelletti, R. Giovanna Demegni, Alessandro Fiammenghi, Marco Franchini, Andreina Gobetti, Giovanna Gubbiotti, Romina Hyka, Mario lo Coco, Linda Lucidi, Fabiola Lazzarini, Michela Magnagna, Gino Meddi, Maira Caterina Morella, Elio Morettini, Marco Ottaviani, Marco Antonio Sorcetti, Valter Sensini, Armandì, Rosella Baciocchi, Maurizio Gallo, Patrizia Latini. La mostra resterà aperta fino al 6 gennaio. Special guest della presentazione l’attrice e musicista Emanuela Mari.
    Nella giornata di domenica 21 nel ricordo del maestro Silvio Craia ( Io Continuo, lo stesso dopo la morte ) verrà presentata la mostra evento a cura di Luca Filipponi e Paola Biadetti al caffè letterario del sansi in via della salara vecchia 21 a Spoleto ” Tracce di 4″ con Paola Biadetti, Silvio Craia, Mario Lo Coco , Edward Evans ( Usa).

     

    La mostra resterà aperta fino al 31 dicembre e per l’occasione verrà presentato in antetrima il libro-rivista la Fiera Letteraria, il numero dei 100 anni da Benedetto Croce a Filipponi , attuale direttore ed editore ( 1925-2025).

