È successo tra Le Aie e Patrico

(DMN) Spoleto – una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Spoleto è intervenuta, nella mattinata di domenica, per salvare due capre bloccate su un costone di roccia tra Le Aie e Patrico. I due animali – probabilmente per sfuggire a dei predatori – erano rimaste bloccate in un dirupo di oltre 15 metri, i pompieri sono riuscite a recuperarle – sane e salve – calandosi mediante tecniche SAF )Speleo Alpino Fluviale).