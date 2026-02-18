Due cantanti dello Sperimentale nella prova finale del Concorso Maag

  • Redazione
  • Febbraio 18, 2026
  • CULTURA
    • È in corso la seconda edizione del Concorso Internazionale Peter Maag per giovani direttori d’orchestra. Dopo tre giornate di lavoro e selezioni, la finale si terrà domani, giovedì 19 febbraio 2026, presso l’Auditorium Cesare Pollini di Padova.

     

    La prova conclusiva sarà in parte dedicata al repertorio sinfonico e in parte a quello operistico e vedrà impegnati due cantanti del Teatro Lirico Sperimentale: Sara Di Santo, vincitrice del Concorso internazionale di canto 2025, e Nicolò Lauteri, vincitore dell’edizione 2024.

     

    Si tratta di un’importante occasione di visibilità per i giovani artisti formati dallo Sperimentale e motivo di soddisfazione per l’Istituzione, che vede i propri allievi coinvolti in un contesto di prestigio internazionale.

     

     

