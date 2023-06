Due campioni regionali per l’MTB Spoleto

Medaglia d’oro tra le donne per Ursula Aracangeli e tra gli juniores per Leonardo Cardarelli

Ancora una domenica ricca di soddisfazioni per l’MTB Spoleto. Con tutte le punte scese in campo ad Arrone, in occasione della seconda edizione Marathon DueZeroNove, valida come prova unica che assegnava i titoli regionali marathon, la compagine del presidente Di Battista, porta a casa due maglie da campione e altri prestigiosi risultati.

Medaglia d’oro tra le donne per Ursula Aracangeli e tra gli juniores per Leonardo Cardarelli (che precede di un paio di minuti il compagno di squadra Riccardo Paloni, attardato da una noia meccanica).

Ancora un secondo posto assoluto (il secondo in sette giorni) per Alessandro Desantis che ha costruito la sua brillante prova facendo la differenza nella seconda durissima ascesa di giornata che l’ha catapultato alle spalle dell’irraggiungibile Trabalza; posizione che il portacolori spoletino ha difeso con coraggio e senza avere punti di riferimento fino al traguardo. 5° posto nella élite per Giovanni Sabbatucci.

Nelle altre categorie, detto che non hanno concluso la prova Piermatti e Iachettini (entrambi stavano conducendo una gara tra i primissimi) a causa rispettivamente di un problema meccanico, il secondo di uno sfortunato errore di percorso, va sottolineata l’ennesima ottima prestazione di Settimio Crispini (4° nella M3) e di Fabrizio Cenci (3° nella M7) e Buompadre (3° della sua categoria nella gara PTP). Brava ancora una volta Chiara Crispini che ha chiuso in scioltezza la sua ennesima gara nella stagione di esordio.

La prima posizione di squadra dell’MTB Spoleto consolida la vetta nella classifica a squadre della Umbria Marathon (la DeuZeroNove è la cosiddetta prova jolly), in vista del gran finale di Massa Martana di domenica prossima.