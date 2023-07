Ducato Spoleto Women 2023… si alza il sipario sulla nuova stagione del Calcio Femminile

Gubbiotti: “Lavoriamo ogni giorno per offrire qualcosa di veramente importante a tutte le ragazze del territorio che vogliono vivere la fantastica esperienza del gioco del calcio”

È stato presentato presso “Casa Ducato” in Via Finlandia a San Giacomo il nuovo progetto per la Stagione Sportiva 2023/2024.

Il Direttore Sportivo Luciano Gubbiotti, storico patron del calcio femminile nella nostra città, ha illustrato ai genitori e alle ragazze il nuovo corso e i programmi della stagione ormai alle porte:

“Ci sarà bisogno del contributo di tutti perché l’obiettivo è molto ambizioso e soltanto unendo le forze potremo raggiungere i risultati che desideriamo. Lavoriamo ogni giorno per offrire qualcosa di veramente importante a tutte le ragazze del territorio che vogliono vivere la fantastica esperienza del gioco del calcio. Organizzeremo iniziative per promuovere ovunque il nostro nuovo progetto”.

L’organigramma prevede anche il nome di Giuseppe Lanzi come Team Manager per i gruppi Under 15 (ragazze nate negli anni 2008, 2009, 2010) e Under 12 (anno di nascita 2011, 2012, 2013, 2014). A coadiuvare lo staff organizzativo ci sarà un Consiglio con i Rappresentanti dei genitori, che avranno parte attiva nello svolgimento di tutte le iniziative in programma.

Molte novità anche dal punto di vista tecnico. L’Under 15 sarà allenata da Roberto Orsini, mentre le Under 12 proseguiranno l’ottimo lavoro svolto nella scorsa stagione da Marco Bianchini. Preziosa la presenza di due professioniste del settore come la dott.ssa Benedetta Franchini a occuparsi della parte atletica/motoria e la massofisioterapista Federica Cesaretti. La preparazione dei portieri sarà affidata all’esperienza di Franco Lucentini.

Coordinatore dello Staff Tecnico sarà mister Roberto Orsini: “Iniziamo questa avventura con l’entusiasmo alle stelle e siamo consapevoli del grande lavoro che ci aspetta. Vogliamo creare una Scuola Calcio e un Settore Giovanile organizzati e all’avanguardia, che nell’immediato futuro potrà permetterci di iscrivere e dare continuità ai gruppi in tutte le categorie, dai Pulcini alla Prima Squadra. Abbiamo risorse tecniche, professionali e umane di rilievo che contribuiranno alla crescita di tutto il movimento Calcio Femminile. Il nostro modello di ispirazione è l’ Evolution Programme promosso dalle FIG-Settore Giovanile e Scolastico che da anni coinvolge tutti i tecnici della Ducato Spoleto nel percorso formativo delle Aree di Sviluppo Territoriale, rivolto alle migliori Scuole Calcio d’Italia. Abbiamo tante idee e non vediamo l’ora di partire!”

Appuntamento a Settembre per gli Open Day e l’inizio uffciale delle attività, ma restate collegati perché ci saranno presto altre novità!