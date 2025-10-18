Ducato Spoleto Futsal-Miriano 7-3, la galleria fotografica

Ducato Futsal Spoleto: Paolino, Baratta, Rosi, Vitinho, Vasilache, Cocco, Paloni, De Moraes, Del Gallo, Giusti, Tacchilei, Botteghin, D’Angeli, Ceccarelli. All. De Moraes
Miriano: De Florio, Fani, Xhakolli, Poagnanelli, Bonifazi, On Bogdan, Persichetti, Battistoni. All. Pagnanelli
Arbitri: Benedetti e Costantini di Foligno (Cannizzaro di Foligno)
Primo tempo (1-3): 2’37”Xhakolli, 9’04” Persichetti, 17’58”Perscihetti (aut.), 19’29”Persichetti (tl)
Secondo tempo (7-3): 8’16”De Moraes, 8’56”, 13’32”, 18’45” (tl), 19’02” Rosi, 19’34”De Moraes
