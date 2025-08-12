Ducato Spoleto Futsal: ecco i nuovi innesti. C’è Vitinho!

In avvio della seconda settimana di lavoro, ecco l’ufficialità delle novità (o presunte tali) nella rosa della Ducato Spoleto Futsal. Il “presunte” non è casuale e non ha affatto un’accezione negativa, come vedremo. Grandi novità nel settore dei portieri: salutato con grande affetto Emiliano Bonelli, anche Marco Stramaccioni appenderà i guantoni, per dedicarsi totalmente alla preparazione dei numeri uno di tutta la Ducato Futsal; per sopperire a questa grande lacuna, lo staff spoletino si è decisamente sbizzarrito: ingaggiato Massimiliano Ceccarelli, classe 1988, che in primavera ha guidato dalla porta la Rivo Subasio fino alla promozione in serie C1 e che vanta una lunghissima militanza nei Grifoni; promosso a pieni voti dalle giovanili Marco Paolino, classe 2009, su cui De Moraes crede particolarmente; ma è tornato in pista, nel suo vecchio ruolo, anche Michele D’Angeli, che, nel corso del suo quarantesimo anno di età, vuole rimettersi alla prova. Per quello che riguarda i giocatori di movimento, come noto, al netto dei saluti per Piefrancesco Oranelli, uno dei pionieri di questa esperienza, è stato completato il tesseramento di Vitor Macedo Teixeira, meglio conosciuto come Vitinho: italo-brasiliano, 22 anni, è un pivot di movimento che, in patria, vanta un bel curriculum, avendo giocato (e segnato) anche nella compagine della AF da Praia, protagonista della Serie Oro.