Ducato Spoleto Futsal, due in casa per iniziare la nuova stagione. Cannarozzo: “Vogliamo essere tra le migliori”

Venerdì sera è andata in scena la notte dei calendari del Comitato Regionale Umbro della FIGC. Chiaramente interessata anche la Ducato Spoleto Futsal, attesa da quello che è il suo terzo campionato nella massima serie regionale. Ufficializzati i gironi di Coppa Italia con la squadra di mister De Moraes inserita nel girone A con Rivo Subasio e Cannara. Prima giornata il prossimo 6 settembre; Rosi e compagni ospiteranno la compagine neopromossa della Rivo Subasio. “Siamo felici di poter iniziare la Coppa davanti al nostro pubblico – afferma il team manager, Luca Cannarozzo, che ha rappresentato la società in Federazione – perché il PalaRota è da sempre un valore aggiunto per noi: cominciare bene significa ipotecare il passaggio del turno, visto che passano due squadre su tre ai quarti di finale. Chiaro che l’avversario non è uno di quelli comodi, anche perché ha ingaggiato da un paio di settimane un giocatore come Lahmidi che, contro di noi, ha sempre fatto bene; ma noi faremo di tutto per fare bene in una manifestazione a cui teniamo particolarmente”. Per quello che riguarda il campionato, come noto, si parte il 13 settembre e vedrà la Ducato Futsal esordire in casa contro il San Martino, compagine assoluta protagonista nelle ultime stagioni, pur non riuscendo a fare il salto nei campionati nazionali. “Sicuramente un inizio non facile – continua Cannarozzo – ma capiremo da subito di che pasta siamo fatti; certo non dovremo essere giudicati dopo la prima giornata, ma sarà un termometro”. Prima trasferta e subito il sintetico all’aperto di Lidarno; alla quarta, seconda lontani dal PalaRota, e sarà ancora un sintetico (quello di Calvi). “Anche giocare due volte di seguito all’aperto sarà un bel banco di prova per noi, che abbiamo sempre un po’ sofferto questa condizione; è anche vero che la Ducato dispone di un campo sintetico che ci permetterà di preparare al meglio queste partite”. Campionato che non avrà soste fino al 20 dicembre quando si disputerà la seconda di ritorno, e che riprenderà il 10 gennaio. Fine della regular season il 28 marzo con Ducato-Rivo Subasio: praticamente dove si è iniziato, si finirà. “Sono proprio curioso di iniziare questo torneo – conclude Cannarozzo –, fatto di squadre già forti che hanno dimostrato e società che si sono rinforzate. Il nostro obiettivo sarà quello di essere agganciati ai migliori in un campionato che sarà sicuramente bello ed equilibrato”.