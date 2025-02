Ducato Spoleto Futsal contro il Torgiano per riprendere il filo

Dopo l’incredibile sconfitta incassata sabato a Città di Castello, fa ritorno tra le mura amiche la Ducato Futsal con il chiaro obiettivo di tornare alla vittoria dopo due settimane che, per un verso o per l’altro, non sono da ricordare nella storia del sodalizio spoletino. Una reazione quella dei ragazzi di De Moraes che andrà a cozzare con il desiderio di fare punti di un avversario come il Torgiano, totalmente invischiato nella lotta per non retrocedere. Dal canto suo la Ducato, con le speranze di accesso ai play off ormai ridotte ai minimi termini, vorrà onorare il finale del campionato, dicendo la propria nella battaglia per il quarto posto, diventata serrata e che coinvolge altre cinque squadre. Occhio alla difesa del Torgiano, una delle migliori del torneo; all’andata match per cuori forti con Rosi e Vasilache che ribaltarono l’1-0 locale nel recupero.

Appuntamento al PalaRota alle ore 15.