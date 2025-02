Ducato Spoleto Futsal: a Foligno c’è in palio il quarto posto e un po’ più… 

Vigilia di un match molto sentito per la Ducato Spoleto Futsal. La trasferta in casa del Real Foligno significa più dei tre punti in palio, importanti per un quarto posto che, al momento, non vale comunque i play off. Per Rosi e compagni c’è da prendersi la rivincita dopo un match di andata che costò la prima sconfitta casalinga agli spoletini e in cui la Ducato soffrì in modo particolare le velenose ripartenze dei folignati in un periodo di grazia che li portò fino alla testa della classifica. Nel Real non ci saranno due dei protagonisti di allora: Valencia, appiedato a causa di una lunga e controversa squalifica e, soprattutto, il mister Mirko Pagnottini, che si è dimesso durante questa settimana. Nella Ducato non dovrebbe esserci Bonelli, alle prese con una noia muscolare, ma con lo Stramaccioni visto sabato non dovrebbero esserci problemi. In rampa di lancio, dopo il gol di sabato scorso, anche il giovanissimo Riccardo Paloni (foto) che torna nel palazzetto dove, cinque mesi fa, realizzò un’incredibile tripletta in Coppa che, però, fu cancellata dal ricorso del Real Foligno che ottenne la vittoria a tavolino per una squalifica non scontata da De Moraes.

L’appuntamento è al PalaPaternesi alle 15 di sabato.