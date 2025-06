Ducato Spoleto: arriva Fabrizio Fabris per il settore giovanile

La Ducato Spoleto, dopo l’accordo raggiunto con la Clitunno che interessa la prima squadra e la juniores, investe forte sul proprio Settore Giovanile ed i suoi giovani calciatori. È stato, infatti, raggiunto l’accordo con Fabrizio Fabris per il suo inserimento nell’organigramma di via Finlandia con il ruolo di Direttore Tecnico proprio del Settore Giovanile. Fabris condividerà le responsabilità del Settore con Matteo Restani e collaborerà con ogni probabilità, anche con Eugenio Settimi per quanto riguarda le squadre della Scuola Calcio gialloverdeblù. Il curriculum di Fabris parla da solo: napoletano, 57 anni non ancora compiuti, professore di Scienze Motorie, vanta quasi 350 presenze tra i professionisti, comprese le 170 che gli hanno permesso di essere il capitano della Ternana più forte degli ultimi 30 anni. Dopo avere smesso di giocare, ha allenato in varie categorie (compresa la Nocerina in serie C) e rivestito ruoli di responsabilità nei settori giovanili di Ternana e Napoli. Negli ultimi anni ha fatto parte dello staff degli osservatori dei giocatori di serie D per la Rappresentativa. Una personalità di grande rilievo ed esperienza che aumenterà il tasso tecnico e lo spessore di una Società come la Ducato Spoleto che intende continuare ad investire le proprie risorse su progetti dedicati ai giovani calciatori del comprensorio spoletino. La Ducato fa gli auguri di buon lavoro a Fabrizio Fabris ed un grosso in bocca al lupo a tutti i ragazzi e ragazze che faranno parte delle squadre giovanili della Ducato Spoleto per la stagione sportiva 2025/2026.