Ducato: il 2011 Carlini alla Ternana

Continuano ad aumentare i giovani talenti che dalla Ducato Spoleto si trasferiscono alle giovanili della Ternana. È stato infatti ufficialmente definito il passaggio del giocatore Francesco Olindo Carlini (foto) in rossoverde.

Il giovane difensore spoletino, classe 2011, dopo aver indossato la maglia giallo-verde-blu fin dalla categoria dei Piccoli Amici, nella prossima stagione si confronterà con i pari età nel campionato Under 14 nazionale.



Da parte di tutta la Ducato Spoleto, il più sincero augurio per un futuro calcistico ricco di soddisfazioni.