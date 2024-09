Ducato Futsal: via al girone di Coppa Italia

Parte questo fine settimana la stagione ufficiale del calcio a 5 umbro. In attesa dell’esordio in campionato (si ripartirà incredibilmente da GubbioBurano-Ducato, proprio come l’ultima giornata della scorsa stagione), la Ducato Futsal è stata inserita in un temibile girone di Coppa Italia a tre con Real Cannara e con la matricola di acciaio Real Foligno. Sarà proprio la compagine del presidente Caso ad ospitare i ragazzi di De Moraes nel primo impegno. Nella seconda giornata, la cui data non è stata ancora fissata, scenderà in pista il Real Cannara che giocherà contro la perdente della prima sfida (in caso di pari, sarà la Real Foligno). Appuntamento domani al PalaPaternesi alle ore 15.30.