Ducato Futsal Under 15 k.o. in Veneto; ma buone sensazioni per i ragazzi di De Moraes

Bissuola C5: Bonamore, Preve, Da Lio, Manente, Boscolo, Scaramuzza, Bettiolo, Topan, Jeong A., Tavella, Semenzato, Jeong L. All. Visentini

Ducato Futsal Spoleto: Paolino, De Moraes F., Napolini, Staffa, Castellani, Tiburzi, Tizi, Eddahri, Proietti, Oliva. All. De Moraes C.

Perde 3-0 la Ducato Futsal nella prima partita del girone a cinque della fase nazionale. Nulla da eccepire sul valore di un Bissuola calcio a 5 apparso più squadra rispetto agli spoletini, che comunque hanno venduto cara la pelle, nella loro partita d’esordio a questi livelli e con il peso della lunga trasferta che li ha portati sino a Mestre. Dopo un primo tempo difficile in cui i veneti hanno imposto il loro gioco, ma che ha visto comunque un’ottima fase difensiva davanti a Paolino, che ha limitato all’1-0 lo svantaggio, nella ripresa gli spoletini hanno creato i presupposti per pareggiare, non riuscendo ad ottenere l’1-1. Al termine della fase favorevole alla Ducato, è arrivato il raddoppio locale che ha un po’ tagliato le gambe a Tizi e compagni. Il gol del 3-0 arrivato, praticamente all’ultimo minuto, non toglie niente a questa ottima prestazione, che fa ben sperare sul prosieguo del torneo. Domenica si torna in campo contro la formazione ferrarese del Balça Poggese. Appuntamento al PalaTenda di via Laureti alle ore 16.00.