Ducato Futsal under 13 ad un passo dal miracolo

È mancato veramente poco ai giovani esordienti della Ducato Futsal per entrare tra le nove migliori squadre d’Italia nel prestigioso torneo Under 13 Futsal Elite, fiore all’occhiello della FIGC. I ragazzi di Rosi e De Moraes hanno venduto carissima la pelle sul magnifico parquet di Celano ed hanno iniziato l’ultima partita, quella che li vedeva di fronte ai fortissimi romani della Romulea, addirittura con due punti di vantaggio, al termine di una giornata di giochi e partite all’insegna del massimo equilibrio. Sul più bello, però, un po’ di emozione e anche la stanchezza hanno fatto la differenza a favore della Romulea, che ha chiuso il triangolare a quota 8 punti, davanti a Ducato Spoleto (7) ed ai padroni di casa della Fenice Academy di Avezzano (5). Chiaramente un po’ di delusione nello staff spoletino, ma anche la consapevolezza di avere dato tutto in questi mesi e che lavoro ed impegno possono portare a risultati inimmaginabili solo qualche tempo fa.

Proseguono gli straordinari per il settore giovanile della Ducato Futsal: domani al PalaTenda c’è il match con la Poggese, seconda partita della fase nazionale che assegna lo Scudetto under 15.