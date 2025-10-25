Ducato Futsal: un sensazionale gol di Vasilache non basta ad una Ducato belle per tre quarti

Avvera Gubbio: Ciliegi, Merangola, Radicchi G., Gasparri, Bei, Radicchi A., Angeloni, Ceccarini, Capponi, Valentini, Borsini. All. Bettelli

Ducato Futsal Spoleto: Ceccarelli, Baratta, Rosi, Vitinho, Vasilache, Cocco, Paloni, Del Gallo, Giusti, Botteghin, Paolino. All. Marini (De Moraes squalificato)

Arbitri: Apicella di Terni e Bronzi di Foligno (Tomarelli di Gubbio)

Primo tempo (2-3): 2’ Valentini, 7’ Vitihno, 14’ Rosi, 15’ Ceccarini, 19’ Vasilache

Secondo tempo (5-3): 11’39” Ceccarini, 11’50” Radicchi G., 16’ Valentini

Veramente un peccato la sconfitta della Ducato Futsal in casa dell’Avvera Gubbio. Nonostante le assenze della vigilia (Trapasso e De Moraes), cui si è aggiunta quella di Tacchilei, febbricitante e con Vasilache visibilmente fasciato ad una mano con un dito malandato, Rosi e compagni hanno confermato l’ottimo momento di forma anche alla Polivalente di Gubbio, al cospetto di una squadra molto forte, nonostante dovesse fare fronte anch’essa a diverse assenze.

Avvio subito di gran lena e Giusti non sfrutta uno splendido assist di Cocco. Non sbaglia, invece Valentini con una rasoiata da media distanza. Ceccarelli tiene in piedi la baracca e Vitinho, ben servito da palla ferma da Paloni, trova l’1-1. Meglio decisamente la Ducato che ha sui piedi di Vasilache l’opportunità di pareggiare, ma Ciliegi se la cava. Dall’altra parte c’è un inarrestabile Valentini, ma Ceccarelli non si piega. La Ducato trova il vantaggio con Rosi, grazie ad una palla egregiamente lavorata da Cocco; ma il vantaggio dura poco, visto che Ceccarini trova il secondo palo con una gran conclusione. Molti minuti anche per Baratta, che si procura una buona opportunità, ma subisce l’uscita bassa del portiere avversario. Il finale di tempo sembra dell’Avvera, con Ceccarelli che si erge a protagonista, ma, all’interno dell’ultimo minuto, Vasilache si inventa un controllo e mezza girata che resterà negli annali del futsal spoletino.

La ripresa inizia forte con l’Avvera che si fa vedere con buone conclusioni che non trovano i pali; ben diversa è la grande occasione che si procura Vitinho, prima di subire l’uscita di Ciliegi. Lo stesso Ciliegi se la cava in uscita disperata su Rosi, proprio ai limiti della sua area. A cavallo della metà del tempo cresce l’Avvera, ma la Ducato sembra tenere, anche grazie a Ceccarelli. Ma il doppio colpo da k.o arriva in pochi secondi prima che si chiuda il 12’: uno splendido movimento di Ceccarini ed una zampata di Giorgio Radicchi a sfruttare un’ingenuità in uscita della Ducato. Rosi veste la maglia da portiere di movimento, ma la Ducato sembra avere dato il meglio, anche se Rosi meriterebbe fortuna migliore in un paio di occasioni. Arriva anche il 5-3 finale che sa di punizione troppo pesante.

Sabato prossimo al PalaRota arriva la CTS Grafica.