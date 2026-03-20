Ducato Futsal, ultima trasferta stagionale nella tana del Real Cannara

Domani, penultima di campionato per la Ducato Futsal, alle prese con quella che è diventata una classica del movimento regionale: la trasferta in casa del Real Cannara. In questo finale, ancora una volta avversaria per gli spoletini alle prese con forti motivazioni di classifica, visto che la squadra di mister Cardia è alla ricerca di punti pesanti per migliorare la propria posizione e prendere vantaggio per i play out che sono comunque sicuri. Le due squadre si sono già affrontate due volte in questa stagione (oltre all’andata, c’è stata anche la partita decisiva del girone preliminare di Coppa Italia) ed hanno avuto la meglio sempre Rosi e compagni. Ha smaltito la squalifica Trapasso; mentre non ci sarà ancora Vitinho.

Appuntamento al PalaCasone di Cannara alle ore 15.