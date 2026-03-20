Ducato Futsal, ultima trasferta stagionale nella tana del Real Cannara

  • Redazione
  • Marzo 20, 2026
  • Calcio a 5
  • Letto 56

    • Domani, penultima di campionato per la Ducato Futsal, alle prese con quella che è diventata una classica del movimento regionale: la trasferta in casa del Real Cannara. In questo finale, ancora una volta avversaria per gli spoletini alle prese con forti motivazioni di classifica, visto che la squadra di mister Cardia è alla ricerca di punti pesanti per migliorare la propria posizione e prendere vantaggio per i play out che sono comunque sicuri. Le due squadre si sono già affrontate due volte in questa stagione (oltre all’andata, c’è stata anche la partita decisiva del girone preliminare di Coppa Italia) ed hanno avuto la meglio sempre Rosi e compagni. Ha smaltito la squalifica Trapasso; mentre non ci sarà ancora Vitinho. 

     

     

    Appuntamento al PalaCasone di Cannara alle ore 15. 

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    Commentiultimi pubblicati

    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!
    Zipp 2026-02-22 13:38:35
    A proposito speriamo che questa "fortuna" ci assista in caso di crollo del fabbricato da anni pericolante in Via Santa.....
    Zipp 2026-02-22 13:35:30
    A proposito speriamo che questa stessa fortuna assista i passanti in caso di crollo dell'edificio pericolante in Via Santa Caterina.....
    Aurelio Fabiani 2026-02-19 16:49:23
    SULL' INCONTRO PARTECIPATIVO DI IERI DELLA CGIL PROVINCIALE SULLA SANITÀ PUBBLICA IN UMBRIA Un incontro utile quello di ieri promosso.....