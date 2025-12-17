Ducato Futsal tris di coppe: in finale anche con l’under 17!

    • Ancora una soddisfazione per la Ducato Futsal: dopo la prima squadra e la under 19, anche la under 17 accede alla finale della Coppa. C’è voluta una grande prestazione di carattere per gli Allievi di Claudio De Moraes che, nel match decisivo giocato a Terni, hanno dovuto rincorrere i pari età della Polisportiva Ternana per tutto l’incontro. Primo tempo chiuso sull’1-1 (per la Ducato gol di Ricci) e, nella ripresa, 3-1 dei padroni di casa che ha retto fino a otto minuti dal termine; reazione finale per Castellani e compagni e pareggio raggiunto a tre minuti dal termine con i gol del capitano e di Ricci, che ha completato la sua doppietta personale. Il 3-3 permette alla Ducato di chiudere il girone a pari punti con i Grifoni, in attesa della finale che si giocherà a primavera proprio contro la squadra di Spello. 

    Polisportiva Ternana:Tenella, Catozzi, Alikaj, Lavagnini, Stahl, Pellegrini, Maccarone, Gaggia, Kreka, Ficola, Mattei. All. Rizzo
    Ducato Spoleto Futsal: Oliva, Angeli, Novellino, De Moraes, Castellani, Porsi, Rosi, Staffa, Ricci. All De Moraes

     

    Arbitro: Lorenzo Rossi di Terni

