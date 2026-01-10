Ducato Futsal travolta nel finale a Monteleone

Monteleone: Capoccia, Giuliacci, Guidantoni, Trippetta, Kanayama, Novelli, Anemone, Simonetti, Stocco, Rafinha, Montagnolo, Bugossi, De Camillis, Del Secco. All. Veschini

Ducato Futsal Spoleto: Ceccarelli, Baratta, Rosi, Vitinho, Vasilache, Cocco, Paloni, Botteghin, Tanabe, Giusti, Tacchilei, Stramaccioni. All. De Moraes

Arbitri: Mirri di Perugia e Rosa di Foligno (Lo Presti di Perugia)

Primo tempo (3-0): 6’ Anemone, 12’ e 16’ Rafinha

Secondo tempo (8-2): 10’ Anemone, 12’ Paloni, 13’ e 15’ Rafinha, 17’ Rosi 19’ e 20’ Rafina

Nonostante l’ampia sconfitta, non una Ducato disprezzabile quella che ha affrontato la trasferta nella tana della capolista Monteleone. Nessuna rivincita dopo la splendida finale di Coppa di domenica, con i padroni di casa che hanno fatto valere il maggiore tasso tecnico delle proprie individualità, nonostante l’assenza del fenomenale Ledru, squalificato. A fare la differenza è stato, soprattutto, Rafinha che a Foligno, soprattutto nel primo tempo, non era stato fortunato nei tiri in porta e che, invece, è stato un cecchino in campionato.

Il Monteleone parte forte e riesce a sbloccarla con un tap in di Anemone, dopo un gran tiro di Stocco che aveva colto entrambi i pali. La reazione della Ducato viene fermata dalla traversa su tiro di Botteghin e da Capoccia che se la cava su una pericolosa carambola dopo azione di Cocco. I padroni di casa fiutano il pericolo e riprendono in mano l’iniziativa, anche se ci vuole una prodezza balistica di Rafinha per raddoppiare. Il fatto che la Ducato sia in partita è testimoniato anche dai cinque falli cui sono costretti i padroni di casa quando mancano ancora sei minuti all’intervallo. Rafinha ha il piede caldissimo e incastona la palla nel sette per la rete che vale il 3-0. Tanabe è in buona giornata, ma viene fermato dal palo e da Capoccia prima della fine del tempo.

Nella ripresa si gioca ad una sola porta per molti minuti, con la Ducato che profonde il massimo sforzo per cercare di riaprire il punteggio, ma gli spoletini non sono fortunati sotto porta. Il Monteleone riparte e fa malissimo, con contropiede finalizzato da Anemone. Il match è definitivamente indirizzato nonostante la zampata di Paloni su assist di Vasilache. Un tiro da fuori di Rafinha deviato finisce alle spalle di Ceccarelli per il 5-1. De Moraes inserisce il portiere di movimento al 13’, ma subisce il lob del solito Rafinha. Un Rosi mai domo insacca il 2-6, ma nel finale c’è tempo solo per altre due reti di Rafinha (e sono sei per lui!). Sicuramente un 8-2 troppo umiliante per quanto visto in campo, per una Ducato attesa da due impegni casalinghi consecutivi assolutamente alla portata per la squadra vista in questo doppio confronto con il Monteleone.