Ducato Futsal travolta a Rivotorto; ma risultato troppo pesante

Rivo Subasio: Fiorucci, Grelli, Arcaleni, Becchetti, Pignetti, Tabai, Bolletta, Lahmidi, Amico, Belia, Cimarelli. All. Cistellini (squal.)

Ducato Futsal Spoleto: Ceccarelli, Baratta, Rosi, Vitinho, Cocco, Paloni, De Moraes, Giusti, Tanabe, Del Gallo, Tacchilei, Paolino. All. De Moraes

Arbitri: Mirri di Perugia e Rosa di Foligno (Giulietti di Perugia)

Primo tempo (1-0): Belia

Secondo tempo (8-3): 2’ Rosi, 5’ Tabai, 6’ Lahmidi, 7’ Becchetti (rig.), 8’ Lamidi, 10’Tacchilei, 11’ Del Gallo 14’ e 15’ Pignetti 17’ Bolletta

Note: espulso Cocco al 7’ s.t. per fallo di mano ad evitare una chiara occasione da gol

Sicuramente non è opportuno discutere su un risultato così rotondo; nel complesso la Rivo Subasio ha meritato la vittoria, dimostrando, ove ce ne fosse stato bisogno, perché è stata a lungo sul podio di questo campionato. Resta, comunque, il fatto che la Ducato Futsal può recriminare sui primi minuti della ripresa, in cui non è stata lucida sotto porta e anche sfortunata su una decisione arbitrale pesante nel contesto di una partita che era ancora in bilico. Ma andiamo con ordine: Botteghin è out, Vasilache resta a Spoleto e, in porta, viene scelto l’ex Ceccarelli.

Avvio di chiara marca locale e Rivo, dopo un paio di belle parate di Ceccarelli ed una traversa, passa in vantaggio con una pregevole incursione di Belia. La Ducato si sveglia e, al termine di una ripartenza, trova la traversa con De Moraes. Ceccarelli tiene in piedi la baracca, mentre Fiorucci fa pochino perché, un paio di buone opportunità sui piedi di Paloni non trovano la porta. Nel finale di tempo protagonista ancora Ceccarelli e, per una volta, Fiorucci, che sbarra la strada a Tacchilei.

Il momento decisivo del match è l’avvio di ripresa: Rosi trova un meraviglioso pertugio su punizione che vale l’1-1; poi la Ducato ha sui piedi due gigantesche occasioni, ma Del Gallo e lo stesso Rosi trovano Fiorucci in stato di grazia. Dal possibile 2-1 a favore, un paio di splendide transizioni del Rivo portano il match sul 3-1 locale. Poi il fattaccio: Cocco appostato sulla linea respinge chiaramente con il petto una punizione: l’arbitro meglio appostato lascia correre, per quello più lontano è fallo, rigore ed espulsione. Non solo la Ducato si trova sotto 4-1, ma perde anche l’uomo che in Coppa aveva messo più in difficoltà la difesa avversaria. Il match ha molto da raccontare, anche perché, dopo il 5-1 locale, la fiammata firmata da Tacchilei e Del Gallo, Rosi si vede parare il tiro libero che poteva riportare in bagarre la partita. Match chiuso e Rivo che dilaga fino all’8-3 finale, con la Ducato che aveva rischiato il portiere di movimento e che sbaglia altri due tiri liberi.

Situazione che, in campionato, si fa complicatissima per il sogno play off; ma è necessario voltare repentinamente pagina, visto che mercoledì c’è Ducato-Rivo Subasio atto quarto, con in palio la finale di Coppa; c’è un gol da recuperare e, con l’aiuto del PalaRota, è un’occasione da non perdere.