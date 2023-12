Ducato Futsal tra rappresentative, amichevoli del settore giovanile e… serie A!

Tre test al Pala MegaBox di Pesaro

Con la prima squadra a riposo dopo il buon pari contro il Gubbio Burano e con negli occhi ancora la bella premiazione ricevuta, in un PalaRota gremito, in occasione di Spoleto per lo Sport (foto), non si ferma affatto l’attività che coinvolge i ragazzi del settore giovanile della Ducato Futsal Spoleto. Nella settimana che porta al 2024, sarà ancora tempo di rappresentative: confermatissimo Simone Maurelli nella under 17; mentre il selezionatore dell’under 19, Federico Mariotti, vuole vedere in gruppo Matteo Baratta, uno dei volti nuovi della squadra di De Moares, che sta bruciando le tappe nonostante i soli 17 anni di età.

Venerdì 29 sarà tempo di un impegno lontano dall’Umbria: l’evento Italservice – Ducato Spoleto. Tre saranno le partite amichevoli organizzate nel meraviglioso Pala MegaBox di Pesaro, casa della compagine tre volte campione d’Italia: una dedicata ai 2014, una ai 2013 e una alla under 15. Al termine la comitiva avrà l’opportunità di fermarsi in loco per assistere al match di serie A tra l’Italservice ed i viterbesi della Active Network, allenato in panchina da Massimiliano Monsignori, indimenticabile condottiero di alcuni dei momenti più importanti del futsal spoletino.