Ducato Futsal: tra i rimpianti della Coppa ed un finale di stagione tutto da scoprire

La Ducato Futsal torna a giocare in campionato dopo la pausa natalizia e lo fa andando ospite della capolista Monteleone, a meno di una settimana dal memorabile match che ha assegnato la Coppa Italia proprio alla compagine orvietana.

“C’è ancora tanta amarezza – dice il capitano spoletino, Simone Rosi (nella foto ndr) – perché, onestamente, c’era un po’ di timore dovendo affrontare una squadra del genere. Poi l’andamento della partita è stato diverso, anche perché, nel primo tempo, abbiamo tenuto botta con il nostro atteggiamento, con un grande Ceccarelli e con un po’ di fortuna. Il secondo tempo lo hanno visto tutti e, sull’1-1, stavamo meglio noi, ma non siamo stati lucidi sotto porta per sfruttare le occasioni”.

Di bello resta una di quelle giornate sportive che non si potranno mai dimenticare…

“Dobbiamo veramente ringraziare le tante persone che sono venute a Foligno che ci hanno spinto a dare tutto e anche tutti quelli che ci hanno dimostrato la loro vicinanza a livello istituzionale per aver tenuto alto il nome di Spoleto”.

Ora ci si rituffa in campionato. Con quale spirito?

“La situazione in classifica non è bellissima, ma c’è spazio per cercare di migliorarla. Tra l’altro la prestazione in Coppa ci deve fare capire che, con questa mentalità, saremo un brutto avversario per tutte, compreso il Monteleone”.

Appuntamento per sabato alle ore 15 al palazzetto di Monteleone.