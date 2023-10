Ducato Futsal Spoleto: sabato al PalaRota arriva il Città di Norcia

Vasilache: “Stiamo lavorando nel modo giusto e vogliamo dare belle soddisfazioni ai nostri tifosi”

Dopo il significativo, quanto faticoso, successo in casa del Montegabbione, torna a giocare in casa la Ducato Futsal: avversario quel Città di Norcia, già battuto a domicilio, poche settimane fa nel match decisivo per il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia.

“Sarà una partita intensa e, per questo, interessante – dice Ciprian Vasilache, decisivo con una sua tripletta sabato scorso -; e, anche se siamo agli inizi, peserà il fatto che noi non abbiamo ancora vinto in casa, mentre loro hanno rimediato solo sconfitte”.

Eppure il Città di Norcia non dovrebbe essere così debole…

“Assolutamente. Anche in Coppa non è stato facile: sono una squadra ben organizzata con giocatori esperti che dirà la sua”.

E su come ha ritrovato il campionato di serie C1, idee decise.

“Migliorata sicuramente dal punto di vista dell’organizzazione e questo mi fa pensare che sarà un campionato cresciuto di livello ed equilibrato”.

E Ciprian c’è.

“Abbiamo iniziato presto in estate proprio per farci trovare pronti al salto di categoria e mi sento già abbastanza in forma. Stiamo lavorando nel modo giusto e vogliamo dare belle soddisfazioni ai nostri tifosi”.

L’appuntamento per Ducato Futsal – Città di Norcia è sabato alle 15 al PalaRota