Ducato Futsal Spoleto parte forte anche con le giovanili

Prime soddisfazioni per i ragazzi di De Moraes e Rosi

Con il buon esempio della prima squadra, anche la colonna portante del progetto Ducato Futsal, cioè i più piccoli hanno iniziato la loro stagione. Nel fine settimana prima uscita per la under 13 scesa in campo contro il Città di Norcia, con tante belle cose fatte vedere e ragazzi “esordienti” che si sono divertiti insieme ai pari età nursini.

Nell’infrasettimanale spazio all’esordio in coppa per la giovanissima under 15 (infarcita di 2009) di De Moraes e Rosi, scesa in campo a S.Giacomo contro i pari età del Bastia. Primo tempo non facile per la Ducato che chiude sotto addirittura 1-3. Nella ripresa meccanismi che tornano a posto e strepitosa rimonta, grazie anche alla tripletta di Stella; risultato finale 7-5 per gli spoletini che avranno due reti da difendere nel match di ritorno in calendario per martedì prossimo a Bastia. Chi passa, accede al triangolare di semifinale.

Ducato Spoleto: Oliva, Castellani, Ferrazzano, Ivani, Beddoni, Kryeziu, Tizi, Tiburzi, Stella.

Bastia: Tondini, Rega, Allegrucci, Marini, Papi, Izedonmwen, Zampetti, Sargenti, Ciotti.

Marcatori Ducato: Stella (3), Ferrazzano (2), Kryeziu, Tiburzi.