Ducato Futsal: sette giorni per fare vedere chi sei

  • Redazione
  • Settembre 11, 2025
  • Calcio a 5
  Letto 22

    • Vigilia della prima di campionato per la Ducato Spoleto Futsal, con un’altra settimana di lavoro agli ordini di De Moraes. Sabato arriva il San Martino, una delle compagini protagoniste delle ultime stagioni della C1 umbra. Al confronto diretto arrivano due squadre con tanta voglia di rivincita dopo l’esordio non positivo in Coppa (sconfitta casalinga per gli spoletini; 7-3 incassato nel derby eugubino contro l’Avvera per i ragazzi di Fumanti). Nella scorsa stagione due emozionanti pareggi costituiscono precedenti che fanno credere in un match bello tirato. Ducato praticamente al completo, se si eccettua l’indisponibile Cocco; a caccia di conferme il giovane Marco Paolino (nella foto), dopo l’eccellente prestazione messa in campo contro la Rivo Subasio. Settimana senza respiro per Rosi e compagni: mercoledì match decisivo per la Coppa a Cannara; nel fine settimana prima trasferta di campionato sul sintetico di Lidarno. 

     

    Appuntamento, per Ducato-San Martino, sabato alle 15 al PalaRota. 

