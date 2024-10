Ducato Futsal sabato al PalaRota contro la Gadtch. Tacchilei “Dobbiamo credere nei nostri obiettivi”

Dopo le due vittorie consecutive messe in bacheca contro Lidarno e Città di Norcia, torna a calcare il parquet spoletino la Ducato Futsal. E lo fa per una di quelle partite importanti per la squadra che affronterà, quella Gadtch retrocessa dalla serie B in primavera, ma con la voglia matta di ritornare nel calcio a 5 nazionale. Una bella prova del nove per i ragazzi di De Moraes.

“Stiamo cercando di migliorare ancora – dice Francesco Tacchilei, uno dei più giovani a disposizione – e non siamo ancora al meglio dal punto di vista atletico. L’obiettivo è quello di mantenere nel secondo tempo il livello espresso nel primo tempo. Migliorando le rotazioni e la condizione, saremo una squadra molto difficile da affrontare per tutti”.

Obiettivi chiari, ma la giusta umiltà.

“Noi stiamo partendo da quanto di buono abbiamo fatto nella seconda parte della scorsa stagione: quello ci ha dato la consapevolezza delle nostre possibilità. Sono convinto che possiamo guardare in alto, ma con i piedi per terra”.

Il pensiero finale va alle sensazioni personali.

“Mi sento molto meglio fisicamente e questo incide anche sull’aspetto tecnico. Questo mi dà anche sicurezza in quello che faccio in campo”

Appuntamento sabato alle ore 15 al PalaRota.