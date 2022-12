Ducato Futsal, Rosi: “Siamo solo all’inizio di una lunga cavalcata”

Il capitano tra bilanci di fine anno e obiettivi futuri

(DMN) Spoleto – quello appena concluso è sicuramente un anno da ricordare per gli spoletini appassionati di calcio a 5, perché ha segnato il grande ritorno in città di uno sport che , in passato, ha dato tante soddisfazioni al pubblico locale. Tra i protagonisti di questa nuova vita del futsal spoletino c’è sicuramente Sinone Rosi, capitano della Ducato e punto di riferimento della squadra guidata da mister De Moraes. A lui il compito di stilare un bilancio di fine anno e tracciare le linee guida per un grande 2023.

“Siamo partiti molto bene in campionato – spiega il capitano della Ducato Futsal – stiamo lavorando tanto in settimana e con il mister abbiamo deciso di fare anche un allenamento in più rispetto a quelli previsti. Questo ci permette di svolgere un lavoro più completo sia dal punto di vista atletico che tecnico. Siamo consapevoli che, nonostante le ottime prestazioni di questo scorcio di stagione, ancora non abbiamo fatto nulla. Dobbiamo rimanere concentrati per tutta la stagione“.

Archiviate le feste, il capitano giallo verde blu, si proietta al ritorno in campo

“Ora c’è da correre e buttare via le

Tossine del Natale perché quando ripartirà il campionato (sabato 7 gennaio ore 15.30 in casa del Real Foligno, ndr) avremo subito da affrontare partite toste e non possiamo sbagliare“.

Un pensiero anche per tutta la famiglia Ducato Spoleto.

“Fino a questo momento lo staff tecnico, i dirigenti e tutta la società guidata dal presidente Zicavo è molto soddisfatta di noi. A nome mio e di tutta il gruppo Ducato Futsal vorrei ringraziare la società per aver sposato il progetto calcio a 5 non solo a livello di prima squadra ma anche con il settore giovanile. Ringrazio anche gli sportivi spoletini che in casa e non solo, ci danno una spinta in più durante le gare. Ci speravo ma allo stesso tempo non mi aspettavo da subito così tanta gente al PalaRota. Siamo solo all’inizio di una lunga cavalcata di un progetto destinato a durare e crescere nei prossimi anni”.

I numeri del 2022 della Ducato Futal parlano chiaro: sei gare giocate, sei vittorie, 18 punti e primato in classifica, 35 gol segnati e 10 subiti, con una media di 5.8 gol a partita ed una differenza reti di +25. I capocannoniere della squadra sono Claudio De Moraes e Danilo Trapasso con 7 gol segnati.