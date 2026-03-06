Ducato Futsal: meno di un mese per stabilire la tua classifica

Messo alle spalle il severo impegno infrasettimanale contro l’Avvera Gubbio, la Ducato Futsal affronta domani la temibile trasferta in casa del Montegabbione. La squadra dei Babei, alla prese con la lotta salvezza, venderà carissima la pelle sul sintetico amico e vorrà anche sfatare una tradizione che l’ha vista sempre perdere contro gli spoletini nei cinque precedenti in serie C1. La Ducato, dal canto suo, si è imposta di chiudere al meglio la stagione, competendo, quanto meno, per il sesto posto. De Moraes, oltre a combattere la stanchezza del match di mercoledì sera, dovrà fare a meno degli squalificati Trapasso e Vitinho, oltre che dell’indisponibile Tacchilei. Niente da fare nemmeno per il portiere Ceccarelli che, con ogni probabilità, ha chiuso in anticipo la stagione per un problema al ginocchio. Totalmente recuperato Vasilache (nella foto ndr).

Appuntamento alle 15 a Montegabbione.