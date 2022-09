Ducato Futsal: la prossima settimana date e gironi; coppa Italia dall’8 ottobre?

Parola a mister De Moraes

Siamo agli sgoccioli della preparazione per la Ducato Futsal. Durante la prossima settimana saranno formati i due giorni di serie C2 della regione Umbria e la compagine spoletina saprà se sarà indirizzata nel girone ternano o in quello perugino. Da indiscrezioni sembra che il destino della squadra del presidente Zicavo sia quello di giocarsela a nord, ma si attende l’ufficialità senza particolari preoccupazioni.

In settimana i ragazzi di De Moraes hanno fatto visita alla Chemiba Cerreto D’Esi, squadra marchigiana neo-promossa in serie B, con innesti importanti che fanno pensare ad un campionato di alto livello. Un allenamento interessantissimo, soprattutto per testare la fase difensiva.

“L’allenamento che abbiamo organizzato giovedì sera a Fabriano è stato molto importante per noi – dice proprio mister De Moraes – perché ci ha permesso di vedere a che punto siamo con la fase difensiva. Loro, oltre ad essere molto bravi, hanno anche già disputato una partita ufficiale e ci hanno pressato per tutto il tempo. Noi siamo stati ordinati, soprattutto nella prima fase, e abbiamo potuto anche capire dove è possibile migliorare. Sono contento per come abbiamo messo in pratica gli schemi di uscita dal pressing e nel complesso mi ritengo soddisfatto, nonostante le assenze che non ci hanno permesso una rotazione ottimale”.

Nei prossimi giorni ci sarà anche la possibilità di usufruire del PalaRota.

“Sarà molto importante allenarsi su un fondo in parquet; uno dei problemi avuti dai ragazzi a Fabriano è stato anche la non conoscenza di un fondo molto più veloce rispetto al sintetico dove ci siamo esercitati finora. Attendiamo anche il sopralluogo della federazione per l’omologazione dell’impianto, ma siamo tranquilli e la cosa prioritaria, al momento è calcare quella superficie”.

Per quello che riguarda le partite ufficiali, si dovrebbe partire, presumibilmente tra un paio di settimane, un po’ come nella scorsa stagione, non dal campionato, ma dai gironi che qualificano alle finali di Coppa Italia di categoria.