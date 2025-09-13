Ducato Futsal, k.o. anche in campionato. Non basta un buon primo tempo contro il San Martino

Ducato Futsal Spoleto: Paolino, Castellani, Trapasso, Rosi, Vitinho, Vasilache, Paloni, De Moraes, Del Gallo, Giusti, Tacchilei, Botteghin, D’Angeli, Ceccarelli. All. De Moraes

San Martino; Boscaino, Gaggiotti, Monarchi, Tomassini, Nicchi, Vagnarelli, Filppetti G., Piccotti, Cardoni, Sborzacchi, Bozzalla, Pelicci, Renga, Filippetti N. All. Fumanti

Arbitri: Calzone e Villa di Perugia (Agosto di Foligno)

Primo tempo (1-1): 1’40” Piccotti, 3’54” Vitihno

Secondo tempo (3-5): 4’45” Bozzalla, 11’35” Gaggiotti, 13’54” e 17’11” Piccotti, 19’09” (t.l.) e 19’32” Rosi

Note: espulso Botteghin per proteste a 14’19” s.t.

Non riesce a sbloccarsi la Ducato Futsal nemmeno in campionato: la squadra di De Moraes tiene un tempo e mezzo contro il San Martino e poi cede il passo, anche (e non solo) per colpa di una conduzione arbitrale che ha creato più di un malumore. Nel finale la doppietta di capitan Rosi è servita solo per rendere meno amaro un risultato che era diventato troppo pesante.

De Moraes ancora senza Cocco. Parte meglio il San Martino ed il bomber Piccotti trova subito il modo di battere Paolino, sorprendendolo con una bordata sul primo palo. La reazione della Ducato porta al pareggio, con uno splendido movimento da pivot di razza di Vitinho, che batte Boscaino con un gran destro, che bacia il palo prima di infilarsi in porta. Sul punteggio di 1-1, le due squadre fanno vedere sprazzi di bel gioco, con superiorità territoriale degli ospiti, anche se le occasioni migliori le creano gli spoletini: con Rosi (respinta di piede di Boscaino) e con Trapasso (ottimamente servito da Paloni) su cui Boscaino compie un notevole doppio intervento. Da segnalare, all’8’, in un contesto di gara assolutamente sereno, il doppio giallo con cui Calzone punisce Pelicci e De Moraes, con quest’ultimo esente da responsabilità. Al 13’ la Ducato si vede fischiato il quinto fallo, ma il San Martino non ne approfitta, soprattutto per la scarsa precisione al tiro.

Dopo un primo tempo scarno di emozioni, la ripresa inizia di gran carriera. Paolino se la cava in due tempi; poi è Boscaino che rischia in un’azione in cui, avanzato come quinto di manovra, è costretto a commettere fallo sul recupero palla della Ducato. Al 3’ grande transizione tirata da Rosi, ma la scelta di tirare, invece di servire da Trapasso, si rivela sbagliata perché la conclusione fa la barba al palo. Gol mangiato, gol subito episodio numero 250.000: il San Martino si procura una punizione assai dubbia ai dodici metri e la mette in porta con un pregevole schema. La Ducato reagisce, ma Boscaino è bravo su De Moraes. Un paio di eccellenti interventi di Paolino tengono a galla i padroni di casa e la Ducato ha ancora sui piedi la palla del pari, ma Boscaino chiude su Del Gallo e Vasilache. Un sinistro di rasoterra di Gaggiotti, leggermente sporcato da Rosi, vale il 3-1 ospite. De Moraes non ci pensa su e mette la maglia da portiere di movimento; un plateale fallo di mano ospite non viene ravvisato dagli arbitri e Piccotti, sfruttando un’ingenuità di Vitihno, insacca il 4-1. Ducato coi nervi a fiori di pelle; Botteghin esagera e va a sbattere contro l’eccessiva severità di Villa che gli sventola il cartellino rosso per una protesta ritenuta troppo plateale. In inferiorità numerica gestione del San Martino e generosità della Ducato; il punteggio non si sblocca. Ma ci pensa Piccotti a chiudere, di fatto il match, con Rosi portiere di movimento. È proprio il capitano spoletino a battere Boscaino due volte (la prima su tiro libero ravvicinato), la seconda in una convulsa azione susseguente ad un secondo tiro libero. Match che si chiude con un amaro 3-5: miglioramenti sostanziali dal punto di vista del gioco per i ragazzi di De Moraes, ma c’è da tenere a freno qualche atteggiamento: mercoledì c’è subito la possibilità di rifarsi nel secondo (decisivo) match di Coppa in casa della Real Cannara.