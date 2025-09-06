Ducato Futsal, inizia male la stagione: al PalaRota passa la Rivo Subasio

Ducato Futsal Spoleto: Paolino, Stramaccioni, Castellani, Trapasso, Rosi, Vitinho, Vasilache, Paloni, Giusti, Botteghin, D’Angeli, Ceccarelli. All. Marini (D’Angeli squalificato)

Rivo Subasio: Falcinelli, Gasparrini, Aracaleni, Becchetti, Pignetti, Tabai, Iljazi, Lahmidi, Giorgetti, Amico, Belia. All. Cistellini

Arbitri: Apicella e Liti di Terni (Lombardi di Foligno)

Primo tempo (3-2): 3’16” Lahmidi, 5’44” Rosi, 8’56” Becchetti (rig.), 9’08” Vitinho, 17’34” Trapasso

Secondo tempo (3-4): 2’26” Lahmidi, 7’31” Belia

Non un buon avvio stagionale per la Ducato Futsal: gli spoletini, troppo nervosi e con troppe assenze (De Moraes, Cocco, Tacchilei, Giusti), cedono il passo alla Rivo Subasio nella partita di Coppa Italia, disputata in un PalaRota caldissimo. Nella prima storica uscita con il tempo effettivo, Rosi e compagni soccombono soprattutto per un secondo tempo sotto tono, nel quale non hanno praticamente mai impensierito la difesa di Cistellini, se non negli ultimi frenetici momenti con il portiere di movimento. Vittoria legittima per gli ospiti, che vanno in rete grazie a palle da fermo ed errori spoletini, ma che devono anche maledire due traverse clamorose, che hanno salvato il giovane Paolino, nota lieta di questo pomeriggio spoletino.

Rivo Subasio subito propositiva e, dopo un palo di Lahmidi, lo stesso ex Cannara batte Paolino, sfruttando un errore in impostazione della Ducato. Capitan Rosi si affaccia in campo e trova il pareggio, dopo un bello scambio con Vitinho. L’ingresso di Paloni dà una bella scossa agli spoletini: il 2006 prima sfiora la marcatura diretta e poi serve un bel pallone a Trapasso, ma il sinistro di quest’ultimo si perde al lato. In mezzo grande occasione per la Rivo, ma Pignetti calcia in porta invece di servire il liberissimo Lahmidi. Botta e risposta a cavallo del 9’: prima Beccheti insacca dal dischetto, poi Vitinho sfrutta al meglio una splendida azione di Paloni sulla linea di fondo. Si diceva di una nervosa Ducato, che si vede fischiato il quinto fallo poco dopo la metà del tempo; paradossalmente, però la squadra ospite, se si eccettua una clamorosa traversa di Pignetti, indietreggia e gli spoletini non rischiano mai il sesto fallo. Meglio la Ducato, anche se ci vuole una geniale azione di Trapasso per trovare la rete del vantaggio con cui si va al riposo.

Ripresa, come detto, a senso unico. Un altro errore in difesa vale il 3-3 ospite; poi una gran punizione di Belia sigla il sorpasso che sarà definitivo. Ducato con pochissime idee e confuse, che tiene in piedi il match solo con le parate di Paolino. Ragazzi di Cistellini spreconi sotto porta e ai meno cinque entra Rosi con la maglia da portiere di movimento, ma non è proprio giornata con Vasilache ipnotizzato da Falcinelli e Trapasso che arriva con un decimo di secondo di ritardo sul secondo palo in quella che è, di fatto, l’unica occasione per gli spoletini nella ripresa.

Sabato prossimo subito campionato, ma c’è da cambiare marcia se si vorrà fare risultato contro il San Martino. Per quello che riguarda la Coppa, nulla è perduto, ma si dovrà fare bottino pieno a Cannara per andare avanti.