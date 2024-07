Tempo di programmazione è anche tempo di dolorosi saluti in casa Ducato Futsal. Nella prossima stagione non saranno a disposizione di De Moraes Riccardo Pucciatti, Matteo Laurenti e Diego Secco. A questi tre ragazzi, che come tutti hanno profuso il massimo impegno anche nei momenti più difficili, va il più grande ringraziamento per avere fatto parte del gruppo Ducato, facendo il più grande in bocca al lupo per le esperienze future.