Ducato Futsal impegnata nella proibitiva trasferta di Gubbio

Inizia il girone di ritorno per la Ducato Futsal in campionato. Negli occhi e nei cuori la partita di mercoledì sera contro la Rivo Subasio, che è valsa ai ragazzi di De Moraes l’accesso alla finale di Coppa Italia; e chissà se potrà bastare contro una compagine forte e attrezzata come il San Martino, in piena corsa per i play off e oltre. Il morale altissimo (che potrebbe compensare l’inevitabile stanchezza per l’impegno infrasettimanale) di Rosi e compagni va a cozzare con una situazione difficile per quello che riguarda la casella assenze. Rispetto a mercoledì tornerà in campo proprio il capitano, ma non ci saranno lo squalificato Cocco e gli infortunati Botteghin, Vasilache e Giusti, oltre al lungodegente Trapasso.

All’andata, dopo un primo tempo equilibrato finito sull’1-1, il San Martino ebbe la meglio per 5-3 al PalaRota, al termine di una bellissima partita.

Appuntamento alle 14.45 presso la struttura Polivalente di Gubbio.