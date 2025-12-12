Ducato Futsal impegnata nella proibitiva trasferta di Gubbio

  • Redazione
  • Dicembre 12, 2025
  • Calcio a 5
  • Letto 52

    • Inizia il girone di ritorno per la Ducato Futsal in campionato. Negli occhi e nei cuori la partita di mercoledì sera contro la Rivo Subasio, che è valsa ai ragazzi di De Moraes l’accesso alla finale di Coppa Italia; e chissà se potrà bastare contro una compagine forte e attrezzata come il San Martino, in piena corsa per i play off e oltre. Il morale altissimo (che potrebbe compensare l’inevitabile stanchezza per l’impegno infrasettimanale) di Rosi e compagni va a cozzare con una situazione difficile per quello che riguarda la casella assenze. Rispetto a mercoledì tornerà in campo proprio il capitano, ma non ci saranno lo squalificato Cocco e gli infortunati Botteghin, Vasilache e Giusti, oltre al lungodegente Trapasso. 
    All’andata, dopo un primo tempo equilibrato finito sull’1-1, il San Martino ebbe la meglio per 5-3 al PalaRota, al termine di una bellissima partita. 
     
    Appuntamento alle 14.45 presso la struttura Polivalente di Gubbio. 

    Share

    Articolo precedente

    Lo Spoleto piazza due colpi in attacco: ecco Akhigbe e Daja

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Alberto Bussoni 2025-11-19 14:45:52
    Fintanto che le burocrati impiegate del comune di Spoleto si inventeranno motivazioni pretestuose per bloccare i progetti presentati, si faranno.....
    Patrizia 2025-11-18 12:53:49
    Che dispiacere, un uomo perbene, insieme alla signora, mi unisco alle condoglianze.
    Aurelio Fabiani 2025-11-17 18:32:50
    Fare di un lume incerto di candela un falò, è più pericoloso del silenzio. I TONI ENTUSIASTI, LISCI, PD, BONANNI,.....
    Patrizia 2025-11-15 19:33:21
    Un abbraccio forte, anche se non vi conosco, e una disperazione, per tutti noi genitori! ❤️
    Aurelio Fabiani 2025-10-27 20:52:15
    Questo è l' articolo sull'ospedaleche ho inviato a tutta la stampa 3 giorni fa.RENDIAMO NOTO L' ESITO DELL' INCONTRO CON.....