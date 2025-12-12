Ducato Futsal impegnata nella proibitiva trasferta di Gubbio

Una festa aperta a tutti per ripercorrere insieme, in sei tappe, i 60 anni ...
Inizia il girone di ritorno per la Ducato Futsal in campionato. Negli occhi e ...
L’Associazione Italia Langobardorum annuncia l’apertura del nuovo bando dedicato alle scuole per la realizzazione ...
Si terrà domenica 14 dicembre alle ore 16.30 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti ...
Lo Spoleto piazza un doppio colpo di mercato e rafforza il proprio reparto offensivo ...
Riceviamo e pubblichiamo integralmente: Di fronte all’imminente approvazione del nuovo Piano Sanitario Regionale, per ...
Riceviamo e pubblichiamo integralmente: In questi giorni, l’Agenzia Umbria Ricerche, ha pubblicato i dati ...
Corso Mazzini e Piazza della Libertà si preparano ad accogliere, domenica 14 dicembre, una ...
Sabato 13 dicembre 2025 alle ore 11.30, al Museo delle Scienze e del Territorio ...
Torna anche quest’anno il Concerto di Natale del Teatro Lirico Sperimentale che si terrà ...
È stato firmato il protocollo d’intesa che istituisce “Spoleto Solidale”, la nuova rete di ...
Solidarietà tra le pagine. L’Associazione Culturale Eteria di Spoleto, grazie alla generosa donazione di Gianni ...
Comincia con una vittoria in rimonta 3-1 sulla formazione ceca del VK LVI Praha ...
Cineforum “Lavoro – Immigrazione – Legalità” Proiezione del documentario Partire e Ripartire Giovedì 18 ...
Ducato Futsal Spoleto: Paolino, Baratta, Vitinho, Vasilache, Cocco, Paloni, De Moraes, Giusti, Tanabe, Del ...
