Ducato Futsal, il vivaio corre su tre fronti: finali di Coppa e sogni nazionali

Settimana di pausa per il campionato della prima squadra ed è il momento di stilare un primo bilancio dei risultati del settore giovanile della Ducato Futsal. I ragazzi spoletini sono impegnati su tre fronti. Per quanto concerne la under 15, che ha l’onere e l’onore di difendere il titolo regionale conquistato negli ultimi due anni, ha superato il primo girone (terza classificata alle spalle di Virtus Sangiustino e Città di Norcia) che la proietta verso il girone Gold, in cui dovrà affrontare cinque partite di sola andata. Passando alla under 17, la Ducato, oltre ad avere raggiunto la finale di Coppa, sta giocando il campionato, un girone all’italiana fatto di sette squadre: sinora Castellani e compagni hanno giocato quattro partite, subendo una pesante ed immeritata sconfitta contro il Todi, ma dimostrando di essere ancora in corsa per le prime posizioni. Anche la under 19 ha raggiunto la finale di Coppa di categoria e in campionato sta sgomitando contro squadre di categoria superiore come Leonessa e Grifoni; ma, nonostante la giovane età (la squadra è composta da molti ancora in età under 17), con l’aiuto spot di fuoriquota provenienti dalla prima squadra (come Paloni, Tanabe e Baratta), i giovanotti spoletini si stanno facendo valere e sono in corsa per poter partecipare alla fase nazionale.

Ovviamente la Ducato Futsal sta fornendo anche un supporto alle rappresentative che si stanno preparando al Torneo delle Regioni, in programma nel Lazio alla fine del mese di aprile. E si tratta di un doppio supporto: oltre a fornire molti giocatori, che dovranno mostrarsi meritevoli della convocazione dei vari staff federali, la società spoletina ha anche messo a disposizione l’impianto di Bruna di Castel Ritaldi per i vari raduni.