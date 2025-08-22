Ducato Futsal: i senatori che restano

  • Agosto 22, 2025
  • Calcio a 5
    • Sta volgendo al termine la prima settimana con il pallone per la Ducato Futsal Spoleto ed inizia il conto alla rovescia per il primo impegno ufficiale: il 6 settembre arriverà al PalaRota la Rivo Subasio per il match di Coppa Italia. Come anticipato, ampiamente riconfermato il gruppo storico a disposizione di De Moraes: oltre al capitano Rosi (nella foto), ci saranno, dunque, Danilo Trapasso, Filippo Cocco e Ciprian Vasilache (sotto). Lo stesso De Moraes (oltre a Marco Stramaccioni) si sta allenando con il gruppo e sarà a disposizione in caso di necessità. Ovviamente, per la stagione entrante, si fa molto affidamento anche su Renan Botteghin, giocatore che, al suo secondo anno, ci si augura che possa mostrare con maggiore continuità le sue potenzialità, mancate nella scorsa stagione per i numerosi infortuni. 

