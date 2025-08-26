Ducato Futsal: i quattro “pottacci” restano con De Moraes

Il nucleo dei più giovani in rosa con la Ducato Spoleto Futsal resta solido nei suoi quattro elementi; e, in attesa di qualcuno meritevole che arrivi dal settore giovanile, De Moraes potrà contare, quindi, anche per la stagione ’26-’26 su Leonardo Giusti, Giacomo Del Gallo, Francesco Tacchilei e Riccardo Paloni, con un auspicato aumento delle responsabilità per quelli che il team manager spoletino, Luca Cannarozzo, definisce simpaticamente “pottacci”. Come sempre i quattro ragazzi, dovranno impegnarsi per mettere in difficoltà il mister nella scelta delle rotazioni, soprattutto in un campionato che dovrebbe essere giocato con il tempo effettivo, anche se l’ufficialità tarda ancora ad arrivare da Perugia.
