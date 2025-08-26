Ducato Futsal: i quattro “pottacci” restano con De Moraes

  • Redazione
  • Agosto 26, 2025
  • Calcio a 5
  • Letto 48

    • Il nucleo dei più giovani in rosa con la Ducato Spoleto Futsal resta solido nei suoi quattro elementi; e, in attesa di qualcuno meritevole che arrivi dal settore giovanile, De Moraes potrà contare, quindi, anche per la stagione ’26-’26 su Leonardo Giusti, Giacomo Del Gallo, Francesco Tacchilei e Riccardo Paloni, con un auspicato aumento delle responsabilità per quelli che il team manager spoletino, Luca Cannarozzo, definisce simpaticamente “pottacci”. Come sempre i quattro ragazzi, dovranno impegnarsi per mettere in difficoltà il mister nella scelta delle rotazioni, soprattutto in un campionato che dovrebbe essere giocato con il tempo effettivo, anche se l’ufficialità tarda ancora ad arrivare da Perugia. 

    Share

    Articolo precedente

    Giampaolo Ferracchiato e Omero Onori Campioni italiani di Ruzzolone

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....
    Benito Ammetto 2025-06-13 16:38:57
    Buongiorno sono Ammetto Benito la informo che il giorno giovedì 19 giugno alle ore 17 presso il palazzo Mauri terrò.....