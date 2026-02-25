Ducato Futsal: i primi verdetti della Scuola Calcio

Sta per arrivare la primavera e sono andate in archivio le prime competizioni per la scuola calcio della Ducato Spoleto Futsal. Per quello che riguarda i Pulcini under 11 (nella foto ndr), il team guidato da Marco Stramaccioni e Claudio De Moraes ha superato il primo step della fase regionale del Futsal Challenge (dodici squadre divise in quattro gironi da tre), dopo aver avuto la meglio su Futsal Ternana e New Real Rieti; e, a maggio, potrà affrontare un quadrangolare confrontandosi con Foligno, Deruta e Umbertide Agape. Chi prevarrà avrà la soddisfazione di essere ospite della fase nazionale che si disputerà a Coverciano.

Per quello che riguarda gli Esordienti under 13, la squadra guidata da Andrea Marini ha dovuto iniziare, nel Lazio, il proprio percorso nel prestigioso Futsal Elite 2026 essendo le tre squadre umbre iscritte accorpate proprio con la regione limitrofa. 18 team, suddivisi in tre gironi da sei. Le prime tre di ogni girone sono passate al secondo turno; la squadra spoletina è giunta seconda, cedendo nel testa testa solo contro la Roma e avendo la meglio di Giovanili Todi, Real Fabrica, Roma Futsal e Futsal Ternana. A metà marzo, a Latina, ci sarà la seconda fase, costituita da un triangolare che vedrà la Ducato affrontare i romani della Romulea e i padroni di casa del Sa.Ma.Gor. Poi prenderà il via quella che è la vera e propria fase nazionale.