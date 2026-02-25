Ducato Futsal: i primi verdetti della Scuola Calcio

  • Redazione
  • Febbraio 25, 2026
  • Calcio a 5
  • Letto 68

    • Sta per arrivare la primavera e sono andate in archivio le prime competizioni per la scuola calcio della Ducato Spoleto Futsal. Per quello che riguarda i Pulcini under 11 (nella foto ndr), il team guidato da Marco Stramaccioni e Claudio De Moraes ha superato il primo step della fase regionale del Futsal Challenge (dodici squadre divise in quattro gironi da tre), dopo aver avuto la meglio su Futsal Ternana e New Real Rieti; e, a maggio, potrà affrontare un quadrangolare confrontandosi con Foligno, Deruta e Umbertide Agape. Chi prevarrà avrà la soddisfazione di essere ospite della fase nazionale che si disputerà a Coverciano. 

     

     

    Per quello che riguarda gli Esordienti under 13, la squadra guidata da Andrea Marini ha dovuto iniziare, nel Lazio, il proprio percorso nel prestigioso Futsal Elite 2026 essendo le tre squadre umbre iscritte accorpate proprio con la regione limitrofa. 18 team, suddivisi in tre gironi da sei. Le prime tre di ogni girone sono passate al secondo turno; la squadra spoletina è giunta seconda, cedendo nel testa testa solo contro la Roma e avendo la meglio di Giovanili Todi, Real Fabrica, Roma Futsal e Futsal Ternana. A metà marzo, a Latina, ci sarà la seconda fase, costituita da un triangolare che vedrà la Ducato affrontare i romani della Romulea e i padroni di casa del Sa.Ma.Gor. Poi prenderà il via quella che è la vera e propria fase nazionale.

    Share

    Articolo precedente

    Avviato con successo il progetto “Pedalando nei Sogni”

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Zipp 2026-02-22 13:38:35
    A proposito speriamo che questa "fortuna" ci assista in caso di crollo del fabbricato da anni pericolante in Via Santa.....
    Zipp 2026-02-22 13:35:30
    A proposito speriamo che questa stessa fortuna assista i passanti in caso di crollo dell'edificio pericolante in Via Santa Caterina.....
    Aurelio Fabiani 2026-02-19 16:49:23
    SULL' INCONTRO PARTECIPATIVO DI IERI DELLA CGIL PROVINCIALE SULLA SANITÀ PUBBLICA IN UMBRIA Un incontro utile quello di ieri promosso.....
    Carlo Neri 2026-01-13 10:48:12
    Se le "solerti" impiegate dell'Ufficio Tecnico del Comune la smettessero di ostacolare le pratiche per la ricostruzione adducendo motivazioni pretestuose,.....
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:34:12
    Un momento sobrio ma denso di significato