Ducato Futsal en plein nelle varie rappresentative

Motivo di orgoglio per la società guidata da Michele Zicavo

Grande soddisfazione per la Ducato Spoleto, dopo aver letto le convocazioni che i selezionatori umbri hanno diramato in occasione dei primi allenamenti in vista del Torneo delle Regioni che, per quanto concerne il futsal, si disputerà in Calabria dal 24 aprile al 1° maggio 2024.

Per quello che riguarda la under 19, che si radunerà domani mattina a Cannara, mister Federico Mariotti ha chiamato anche Giacomo Del Gallo (foto) , che si sta mettendo in luce con la prima squadra, nonostante sia alla prima vera stagione sui parquet.

Un caloroso in bocca al lupo va anche a Simone Maurelli, trasferitosi da poche settimane in casacca gialloverdeblù dal Città di Norcia e chiamato a difendere la porta della under 17 da Stefano Cupello nel raduno previsto al PalaTenda di Spoleto mercoledì pomeriggio alle 16.30.

Saranno ben quattro, invece, i convocati per la under 15, che si ritroverà sempre al PalaTenda un’ora prima rispetto alla under 17: Simone Valeri ha selezionato, infatti Marco Paolini, Diego Proietti, Gabriele Tiburzi e Federico Tizi.

A tutti i ragazzi l’augurio da parte della società presieduta da Michele Zicavo di poter dare il loro massimo in questa importante occasione.