Ducato Futsal: ecco la batteria dei fuoriquota

A disposizione di De Moraes ci saranno Giusti, Del Gallo, Tacchilei e Baratta

Prosegue la preparazione della Ducato Futsal Spoleto. A un paio di settimane dall’inizio della stagione ufficiale (l’esordio in Coppa dovrebbe essere il 16 settembre), il programma di lavoro dello staff di De Moraes in vista di questa prima, storica, stagione in seria C1 sta entrando nel vivo. Come già comunicato, tante conferme, ma anche qualche faccia nuova sta calcando il parquet del PalaTenda, soprattutto sul fronte dei ragazzi più giovani.

In campo vedremo, oltre a Leonardo Giusti (foto) , anche Giacomo Del Gallo, non una novità di questo gruppo, visto che aveva iniziato la scorsa stagione insieme a Rosi e compagni. Vesitrà la maglia della Ducato anche Francesco Tacchilei, avversario di rispetto degli spoletini con la maglia della Academy Futsal Foligno, nell’anno della serie C2. In gruppo anche il giovanissimo Matteo Baratta.

Sabato al PalaRota alle ore 18.00 prima sgambatura ufficiosa: un allenamento congiunto con i ragazzi della squadra romana della Levante.