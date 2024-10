Ducato Futsal e la fiducia di Vasilache. “Che voglia di giocarcela al completo!”

Ottava giornata di serie C1 ed è vigilia dell’attesissimo Spoleto-Foligno versione calcio a cinque; la Ducato Futsal, in fiducia, dopo le belle vittorie contro CTS e Torgiano, affronta il Real di Pagnottini che segue in classifica la compagine di De Moraes di soli due punti.

“Sarà una partita bella e tosta – dice Ciprian Vasilache, che ha deciso il blitz della scorsa giornata – contro una squadra in forma e in cui a fare la differenza sono i giocatori, ma anche un mister molto preparato per questa categoria. Noi stiamo cercando di recuperare tutti gli effettivi per poter finalmente dire di avere visto, almeno per una volta, la Ducato Futsal progettata”.

Anche Vasilache è alla ricerca della forma migliore.

“Dopo i problemi al ginocchio ed all’adduttore, posso dire di stare bene e questo si trasferisce positivamente sul lato psicologico, con la testa più tranquilla”.

Sul fronte formazione, tornato in gruppo Trapasso, che dovrebbe esserci; si è allenato anche Botteghin, che potrebbe aspettare un’ulteriore settimana per tornare in campo. Non ci sarà Giusti, appiedato dal Giudice Sportivo; ci sarà, ovviamente, Riccardo Paloni, autentico protagonista del match di Coppa in casa della Real, quando trascinò la rimonta spoletina con tre reti. Il 4-4, come noto, fu poi cancellato dal Giudice Sportivo per la posizione irregolare in lista di De Moraes; cosa che decretò anche l’esclusione della Ducato dalla Coppa Italia.

Grande attesa, dunque, per il match che si disputerà alle 15.00 al PalaRota, con prevista grande affluenza di pubblico.