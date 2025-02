Ducato Futsal-Ducato calcio integrato 5-5, spettacolo al PalaRota

La Ducato Spoleto Futsal si è ribellata al calendario della Federazione che le imponeva un turno di sosta. Nessun riposo per i ragazzi di De Moraes che, in modo abbastanza rumoroso, hanno voluto dimostrare la loro vicinanza ai “fratelli” del Calcio Integrato, anche loro alla prese con le problematiche di penuria degli impianti. Ne è venuto fuori un sabato che ha riempito il PalaRota dell’amatissimo sport, ma anche di passione e amicizia. Una partita vera in cui i campioni del Calcio Integrato hanno messo in campo tutti i loro numeri, mettendo in difficoltà Vasilache e compagni. La partita è finita 5-5 ed i calci di rigore hanno consegnato la vittoria alla squadra gialla sulla squadra celeste, che non ha comunque demeritato. Il Miriano, che arriverà a Spoleto tra sette giorni, è avvertito: dal duro allenamento di questo sabato, sono usciti fuori muscoli d’acciaio e un cuore grande che non farà sentire la fatica.